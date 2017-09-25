В СБУ здався посібник сепаратистів. ВІДЕО

Черговий поплічник сепаратистів добровільно здався на милість Службі безпеки України і тепер намагається скористатися програмою «На тебе чекають вдома». Вона передбачає повне помилування учасників угрупувань псевдо-республік за умови, що вони не вчиняли тяжких злочинів. Однак, чи цей учасник доведе свою невинуватість у терактах і переконає, що не стріляв по українських військових – питання відкрите. На нього попереду ще чекає суд. Однак, вже тепер можна стверджувати, що цей чоловік не із рядових бійців сепаратистів – він працював на терористів ще з 2014 року, йому навіть доводилось охороняти так званих генералів ДНР.