В СБУ здався посібник сепаратистів. ВІДЕО
В СБУ здався посібник сепаратистів. ВІДЕО
Черговий поплічник сепаратистів добровільно здався на милість Службі безпеки України і тепер намагається скористатися програмою «На тебе чекають вдома». Вона передбачає повне помилування учасників угрупувань псевдо-республік за умови, що вони не вчиняли тяжких злочинів. Однак, чи цей учасник доведе свою невинуватість у терактах і переконає, що не стріляв по українських військових – питання відкрите. На нього попереду ще чекає суд. Однак, вже тепер можна стверджувати, що цей чоловік не із рядових бійців сепаратистів – він працював на терористів ще з 2014 року, йому навіть доводилось охороняти так званих генералів ДНР.
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