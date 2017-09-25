На Івано-Франківщині затримали ґвалтівника 11-річної дитини. ВІДЕО

На Івано-Франківщині затримали ґвалтівника 11-річної дитини. ВІДЕО

21:15 25.09.2017

На пошуки зловмисника поліцейським знадобилося 2 дні. Сама жахлива трагедія сталася у селі Нижній Вербіж. Дівчинка якраз поверталася зі школи, як незнайомець підійшов до неї, схопив за руку і потяг у придорожні хащі. Аби та не кричала, він заклеїв їй рота скотчем і зґвалтував. Більше у сюжеті.

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