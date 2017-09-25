В Києві «BMW» розтрощив «Chevrolet» і загорівся. ВІДЕО

В Києві «BMW» розтрощив «Chevrolet» і загорівся. ВІДЕО

21:45 25.09.2017

Подія трапилаcя на Столичному шосе в Києві пізно вночі. За попередньою версією, «BMW» на дуже великій швидкості їхав із Києва. Неподалік автозаправки водій не встиг вивернути кермо і піти на обгін «Chevrolet», яке рухалось в попутному напрямку. В результаті зіткнення «Chevrolet» перевернувся на дах, водій вилетів на дорогу і загинув на місці. А в цей час власник «BMW» навіть не перевірив, як почуває себе водій із «Chevrolet». У нього й своїх проблем було вдосталь. «BMW» загорівся, а водій просто втік. Його оголосили в розшук.

І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…

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