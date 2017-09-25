Викладачка Криворізького університету погоріла на хабарі. ВІДЕО

Викладачка вирішила підзаробити на студентах, які саме зараз здають академрізницю.800 доларів – така такса за швидку здачу іспитів. Тепер на її високу оцінку розраховувати не варто. Бо викладачку університету затримали на хабарі. Та саме взяла до рук частину суми – 400 доларів, кажуть в СБУ. Гроші були мічені, тож жінку спіймали на гарячому.

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