Викладачка Криворізького університету погоріла на хабарі. ВІДЕО
Викладачка Криворізького університету погоріла на хабарі. ВІДЕО
Викладачка вирішила підзаробити на студентах, які саме зараз здають академрізницю.800 доларів – така такса за швидку здачу іспитів. Тепер на її високу оцінку розраховувати не варто. Бо викладачку університету затримали на хабарі. Та саме взяла до рук частину суми – 400 доларів, кажуть в СБУ. Гроші були мічені, тож жінку спіймали на гарячому.
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