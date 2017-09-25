За окупаційної влади в Криму ситуація із правами людей значно погіршилася - ООН. ВІДЕО

В управлінні Організації об’єднаних націй з прав людини засвідчили – відтоді, як Крим окупувала Російська Федерація, ситуація на півострові із правами людини значно погіршилася. На це вказують факти численних свавільних арештів, насильницьких зникнень, жорстокого поводження, катувань та навіть факт позасудової страти – читаємо в останньому звіті організації.