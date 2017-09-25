Вища рада правосуддя завершила співбесіди з останньою вісімкою кандидатів до Верховного суду. ВІДЕО
Вища рада правосуддя завершила співбесіди з останньою вісімкою кандидатів до Верховного суду. ВІДЕО
Фінішна пряма для кандидатів у судді Верховного суду України. З десятої ранку, впродовж чотирьох годин Вища Рада правосуддя 25 вересня проводила співбесіди з останньою вісімкою – охочих отримати посаду судді верховного суду.
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