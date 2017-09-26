На Київщині СБУ ліквідувала підпільну зброярню. ВІДЕО

На Київщині СБУ ліквідувала підпільну зброярню. ВІДЕО

01:00 26.09.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією припинили на Київщині діяльність підпільної майстерні з виготовлення вогнепальної зброї і боєприпасів.  

Правоохоронці встановили, що «виробництво» з переробки небойової зброї у бойову організували двоє мешканців Києво-Святошинського району.        

Зловмисники  купували запчастини, сигнальні та травматичні пістолети на «блошиних» ринках та зброярних виставках та під замовлення виготовляли з них бойову зброю.  

Під час проведених обшуків за місцем проживання зловмисників оперативники спецслужби виявили карабіни «СКС» та  «ІЖ», три пістолети «Люгер» та «Макарова», два перероблених під бойові стартових пістолети «Екол» три револьвери, рушниці «Бєнеллі» і «Мосіна», велику кількість набоїв різного калібру, а також обладнання для переробки зброї.

За інформацією спецслужби, ціна, за яку зловмисники збували готовий, перероблений під бойовий пістолет, складала від восьмисот до тисячі двохсот доларів США. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263  Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією припинили на Київщині діяльність підпільної майстерні з виготовлення вогнепальної зброї і боєприпасів.  

Правоохоронці встановили, що «виробництво» з переробки небойової зброї у бойову організували двоє мешканців Києво-Святошинського району.          Зловмисники  купували запчастини, сигнальні та травматичні пістолети на «блошиних» ринках та зброярних виставках та під замовлення виготовляли з них бойову зброю.  

Під час проведених обшуків за місцем проживання зловмисників оперативники спецслужби виявили карабіни «СКС» та  «ІЖ», три пістолети «Люгер» та «Макарова», два перероблених під бойові стартових пістолети «Екол» три револьвери, рушниці «Бєнеллі» і «Мосіна», велику кількість набоїв різного калібру, а також обладнання для переробки зброї.

За інформацією спецслужби, ціна, за яку зловмисники збували готовий, перероблений під бойовий пістолет, складала від восьмисот до тисячі двохсот доларів США. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263  Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3935#.nuEqNTYb.dpbs

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