У Миколаєві врятували дитину, яка застрягла у табуреті. ВІДЕО

Допомога рятувальників у Миколаєві за один день знадобилася одразу двом маленьким дітям. Налякані батьки дівчинки по обіді викликали бійців ДСНС, бо рука їхньої дитини застрягла у раковині. А трохи згодом, ввечері, подзвонили інші розгублені дорослі. Їхній хлопчик застряг у табуреті.

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