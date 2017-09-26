У Миколаєві врятували дитину, яка застрягла у табуреті. ВІДЕО
У Миколаєві врятували дитину, яка застрягла у табуреті. ВІДЕО
Допомога рятувальників у Миколаєві за один день знадобилася одразу двом маленьким дітям. Налякані батьки дівчинки по обіді викликали бійців ДСНС, бо рука їхньої дитини застрягла у раковині. А трохи згодом, ввечері, подзвонили інші розгублені дорослі. Їхній хлопчик застряг у табуреті.
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