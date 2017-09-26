У Харкові від вибуху гранати загинув молодий чоловік.ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Харкові від вибуху гранати загинув молодий чоловік.ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Потужний вибух у житловому будинку. Трагедія сталася у Харкові. В результаті вибуху загинула людина. О пів на дев’яту вечора мешканці 16-поверхівки за адресою вулиця Мохначанська 83.
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