Вбивство голови правління «Київобленерго»: нові подробиці. ВІДЕО
Вбивство голови правління «Київобленерго»: нові подробиці. ВІДЕО
Ввечері, близько 20 години, до його будинку у селі Білогородка, що на Київщині, прокралися зловмисники. Вони перелізли через паркан та напали на господаря дому. І самого пана Івана Поливяного, і його дружину зв’язали. Більше у сюжеті.
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