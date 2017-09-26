Вбивство голови правління «Київобленерго»: нові подробиці. ВІДЕО

Ввечері, близько 20 години, до його будинку у селі Білогородка, що на Київщині, прокралися зловмисники. Вони перелізли через паркан та напали на господаря дому. І самого пана Івана Поливяного, і його дружину зв’язали. Більше у сюжеті.