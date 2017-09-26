За одну ніч за допомогою активістів у Києві затримали 8 нетверезих водіїв. ВІДЕО

За одну ніч за допомогою активістів у Києві затримали 8 нетверезих водіїв. ВІДЕО

06:45 26.09.2017

Вночі у Києві активісти влаштували рейд. Шукали водіїв які були за кермо на підпитку. 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
За одну ніч за допомогою активістів у Києві затримали 8 нетверезих водіїв. ВІДЕО
За одну ніч за допомогою активістів у Києві затримали 8 нетверезих водіїв. ВІДЕО
26.09.2017 | 06:45
У Києві пішохід потрапив одразу під два автомобілі. ВІДЕО
26.09.2017 | 06:30
На Київщині СБУ ліквідувала підпільну зброярню. ВІДЕО
На Київщині СБУ ліквідувала підпільну зброярню. ВІДЕО
26.09.2017 | 01:00
Поліція Луганщини повідомила деталі події, під час якої постраждала патрульна. ВІДЕО
Поліція Луганщини повідомила деталі події, під час якої постраждала патрульна. ВІДЕО
25.09.2017 | 23:30
Вища рада правосуддя завершила співбесіди з останньою вісімкою кандидатів до Верховного суду. ВІДЕО
Вища рада правосуддя завершила співбесіди з останньою вісімкою кандидатів до Верховного суду. ВІДЕО
25.09.2017 | 23:15
За окупаційної влади в Криму ситуація із правами людей значно погіршилася - ООН. ВІДЕО
За окупаційної влади в Криму ситуація із правами людей значно погіршилася - ООН. ВІДЕО
25.09.2017 | 22:45
Викладачка Криворізького університету погоріла на хабарі. ВІДЕО
Викладачка Криворізького університету погоріла на хабарі. ВІДЕО
25.09.2017 | 22:15
В Києві «BMW» розтрощив «Chevrolet» і загорівся. ВІДЕО
В Києві «BMW» розтрощив «Chevrolet» і загорівся. ВІДЕО
25.09.2017 | 21:45
На Івано-Франківщині затримали ґвалтівника 11-річної дитини. ВІДЕО
На Івано-Франківщині затримали ґвалтівника 11-річної дитини. ВІДЕО
25.09.2017 | 21:15
В СБУ здався посібник сепаратистів. ВІДЕО
В СБУ здався посібник сепаратистів. ВІДЕО
25.09.2017 | 20:45
Аварія на перехресті. У Києві зіштовхнулись «КІА» та «Suzuki». ВІДЕО
Аварія на перехресті. У Києві зіштовхнулись «КІА» та «Suzuki». ВІДЕО
25.09.2017 | 20:20
Смертельна ДТП у Дніпрі за участі поліцейських. ВІДЕО
Смертельна ДТП у Дніпрі за участі поліцейських. ВІДЕО
25.09.2017 | 20:10
Грабіжники закатували на смерть голову правління ПрАТ "Київобленерго". ВІДЕО
Грабіжники закатували на смерть голову правління ПрАТ "Київобленерго". ВІДЕО
25.09.2017 | 19:27
СБУ викрила на хабарі чиновника Дніпровської міської ради. ВІДЕО
СБУ викрила на хабарі чиновника Дніпровської міської ради. ВІДЕО
25.09.2017 | 17:00
На Вінниччині під час ДТП загинув священослужитель. ВІДЕО
На Вінниччині під час ДТП загинув священослужитель. ВІДЕО
25.09.2017 | 08:22
На Сумщині у чоловіка виявили цілий арсенал зброї. ВІДЕО
24.09.2017 | 23:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.