За одну ніч за допомогою активістів у Києві затримали 8 нетверезих водіїв. ВІДЕО
За одну ніч за допомогою активістів у Києві затримали 8 нетверезих водіїв. ВІДЕО
Вночі у Києві активісти влаштували рейд. Шукали водіїв які були за кермо на підпитку.
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