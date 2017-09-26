У Києві пішохід потрапив одразу під два автомобілі. ВІДЕО

У Києві на Одеському шосе пішохід потрапив під колеса легковика, а потім ще й під вантажівку. За попередньою версією поліцейських, чоловік сам став провокатором аварії, адже нібито перебігав трасу на вісім полос у невстановленому місці. Медики уже були не в силах допомогти пішоходу. Він загинув на місці.

Оператор – М.Шинкар