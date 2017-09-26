У Києві легковик злетів у повітря і мало не розтрощив зупинку. ВІДЕО
У Києві легковик злетів у повітря і мало не розтрощив зупинку. ВІДЕО
Страшна ДТП трапилася на вулиці Олени Теліги в Києві. Від легковика «Gelly», практично, нічого не лишилося, машину сплюснуло, деякі запчастини розкидало в радіусі сотні метрів. Поліцейські кажуть, що цьому передував ще й нереальний кульбіт, адже водій, за попередньою версією не впорався із керуванням на слизькому спуску, машину занесло, вона вдарилась у відбійник, після чого злетіла в повітря і кілька разів перевернулася. При цьому на відстані витягнутої руки від місця приземлення автівки стоїть зупинка громадського транспорту. Ще б трохи і потерпілих могло б бути більше. Водія та пасажирку госпіталізували.
|
26.09.2017 | 07:20
|
26.09.2017 | 07:00
|
26.09.2017 | 06:45
|
26.09.2017 | 06:30
|
26.09.2017 | 01:00
|
25.09.2017 | 23:30
|
25.09.2017 | 23:15
|
25.09.2017 | 22:45
|
25.09.2017 | 22:15
|
25.09.2017 | 21:45
|
25.09.2017 | 21:15
|
25.09.2017 | 20:45
|
25.09.2017 | 20:20
|
25.09.2017 | 20:10
|
25.09.2017 | 19:27
|
25.09.2017 | 17:00
-
- 1 з 852
- ››