У Києві легковик злетів у повітря і мало не розтрощив зупинку. ВІДЕО

Страшна ДТП трапилася на вулиці Олени Теліги в Києві. Від легковика «Gelly», практично, нічого не лишилося, машину сплюснуло, деякі запчастини розкидало в радіусі сотні метрів. Поліцейські кажуть, що цьому передував ще й нереальний кульбіт, адже водій, за попередньою версією не впорався із керуванням на слизькому спуску, машину занесло, вона вдарилась у відбійник, після чого злетіла в повітря і кілька разів перевернулася. При цьому на відстані витягнутої руки від місця приземлення автівки стоїть зупинка громадського транспорту. Ще б трохи і потерпілих могло б бути більше. Водія та пасажирку госпіталізували.