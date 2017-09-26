У Полтаві під час ліквідації пожежі врятувано дитину. ВІДЕО

У Полтаві під час ліквідації пожежі врятувано дитину. ВІДЕО

08:00 26.09.2017

Масштабна пожежа у багатоповерхівці на вулиці Героїв Сталінграда у Полтаві. Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували з полону вогню п’ятирічного хлопця, який був сам вдома. Подробиці у сюжеті. 

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