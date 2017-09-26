У Полтавщині пожежні під час боротьби з вогнем врятували двох дітей та жінку. ВІДЕО

26 вересня о 11:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у багатоповерховому житловому будинку на вул. Половка, що у Київському районі м. Полтава.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить одна із квартир на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Зважаючи на сильний дим у під’їзді було прийнято рішення проводити евакуацію мешканців. У одній із квартир на останньому поверсі рятувальники виявили жінку похилого віку з двома малолітніми дітьми. Вогнеборці винесли дітей на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги для огляду, також допомогли жінці вийти із задимленого під’їзду. Крім того, було евакуйовано ще 2 людей, з них 1 дитина.

Пожежу було локалізовано о 11:37, а о 11:46 – ліквідовано. До гасіння залучалися 10 чоловіків особового складу 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини й Аварійно-рятувальної частини та 3 одиниці техніки.

Причина пожежі наразі встановлюється фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області