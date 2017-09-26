На Київщині горів величезний фармзавод. ВІДЕО

О дев’ятій ранку пожежники таки ліквідували масштабну пожежу на заводі «Біофарма», що в Білій Церкві. На виклик рятувальники прибули ще в 19 годині у понеділок. Язики вогню було видно навіть далеко за межами міста, адже горіло близько 3 тисяч квадратних метрів території. Однак, за словами самих співробітників заводу, виробничі цехи не ушкоджені. Згоріли лише складські приміщення. Там зберігали інгредієнти для ліків та уже готову продукцію. Наголошують, що було там і багато паперових ящиків, що лише сприяло швидкому розгоранню. Обійшлося без постраждалих. В ДСНС розповіли, що рятувальники встигли вчасно локалізувати пожежу, інакше збитки були б куди більшими. Наразі за попередніми підрахунками згоріло ліків на кілька мільйонів доларів.