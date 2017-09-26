Смертельна ДТП в Києві. Загинув велосипедист. ВІДЕО

Все сталося вночі. Київ, з’їзд з Дарницького мосту поблизу вулиці Причальної. Цією дорогою їхав велосипедист. Увага, кермувальник двоколісного, за даними свідків, перетнув шість смуг дороги. І це все у недозволеному місці. Один з водіїв не побачив велосипедиста і наїхав на людину.

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