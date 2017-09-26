На Сумщині поліцейські реанімували чоловіка, а потім наздогнали його кривдника. ВІДЕО
На Сумщині поліцейські реанімували чоловіка, а потім наздогнали його кривдника. ВІДЕО
На Сумщині поліцейські продемонстрували справжню витримку та професіоналізм. Цього разу кнопка виклику поліції охорони врятувала не майно, а життя людини. Близько восьмої години вечора у місті Охтирка неподалік одного з кіосків стався конфлікт. До групи чоловіків підійшов незнайомець і почав чіплятися. Більше дивіться у сюжеті.
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