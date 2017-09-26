У Калуші небайдужі хлопці зняли житло чоловіку, який 25 років жив на вулиці. ВІДЕО
У Калуші небайдужі хлопці зняли житло чоловіку, який 25 років жив на вулиці. ВІДЕО
Непроста доля Михайла Іванова схожа на сотні інших. Колись у нього була сім’я – дружина та двоє дітей. Подружнє життя не склалося – чоловік пішов. Знайти себе так і не зміг. 25 років прожив у підвалі будинку де жила його мати з вітчимом. Та все змінив щасливий випадок.
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