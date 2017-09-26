Активісти вимагають створити доброчесний Верховний Суд. ВІДЕО

Кандидати до Верховного суду пройшли останню співбесіду. Зовсім небагато часу залишилося до остаточного рішення – хто ж сформує склад нового суду. А поки представники Громадської ради доброчесності не втомлюються повторювати і нарікати – серед претендентів до є не гідні високої посади. Таких тридцять. Тобто кожен четвертий потенційний суддя не відповідає критеріям доброчесності або професійної етики.