Активісти вимагають створити доброчесний Верховний Суд. ВІДЕО
Активісти вимагають створити доброчесний Верховний Суд. ВІДЕО
Кандидати до Верховного суду пройшли останню співбесіду. Зовсім небагато часу залишилося до остаточного рішення – хто ж сформує склад нового суду. А поки представники Громадської ради доброчесності не втомлюються повторювати і нарікати – серед претендентів до є не гідні високої посади. Таких тридцять. Тобто кожен четвертий потенційний суддя не відповідає критеріям доброчесності або професійної етики.
|
26.09.2017 | 22:45
|
26.09.2017 | 22:15
|
26.09.2017 | 21:45
|
26.09.2017 | 21:15
|
26.09.2017 | 20:50
|
26.09.2017 | 20:40
|
26.09.2017 | 20:15
|
26.09.2017 | 17:00
|
26.09.2017 | 09:20
|
26.09.2017 | 08:00
|
26.09.2017 | 07:40
|
26.09.2017 | 07:20
|
26.09.2017 | 07:00
|
26.09.2017 | 06:45
|
26.09.2017 | 06:30
|
26.09.2017 | 01:00
-
- 1 з 853
- ››