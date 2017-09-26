Офіційна Угорщина проти українського освітнього закону. ВІДЕО
Офіційна Угорщина проти українського освітнього закону. ВІДЕО
Угорщина поскаржилася на Україну Верховному комісару ООН з прав людини. Через закон про освіту, який уже підписав Президент України Петро Порошенко. Звинуватили Україну в ігноруванні міжнародних зобов’язань і Румунія… Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто навіть пригрозив нашій державі.
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