Правозахисники закликають Президента припинити наступ на громадські організації. ВІДЕО

«Порошенко, не тисни!» Закликають Президента України 72 найвпливовіші правозахисні організації. Вони підписали відкрите звернення до влади. Кажуть «ні» законопроектам про посилення контролю за громадськими об’єднаннями. Адже, ці два документи, фактично, змушують всі громадські організації додатково звітувати про те, як вони розпоряджаються грішми. Подробиці у сюжеті.