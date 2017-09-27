90% «суддів Майдану» і дотепер не звільнили - правозахисники. ВІДЕО
90% «суддів Майдану» і дотепер не звільнили - правозахисники. ВІДЕО
Їх називали «суддями Майдану». Вони виносили неправомірні вироки ще 3 роки тому: забороняли мирні зібрання, позбавляли водійських прав учасників «Автомайдану». Нині постає питання, чи покарали цих суддів?! Адвокати, активісти кажуть, - максимум звільнили, і те, далеко не усіх! 90% «суддів Майдану» і дотепер на своїх посадах. Подробиці у сюжеті.
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