У Львові торговку рибою запідозрили в отруєнні людей. ВІДЕО

За масове отруєння людей у Львові відповідатиме продавчиня в’яленої риби із ринку Привокзальний. На офіційному сайті Генпрокуратури Львівщини повідомили, що їй вже вручили повідомлення про підозру. За даними слідства жінка не лише продавала, а й готувала рибу. При цьому абсолютно не дотримувалась санітарних норм і не мала жодних документів на таке виробництво.