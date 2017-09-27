У Львові торговку рибою запідозрили в отруєнні людей. ВІДЕО
У Львові торговку рибою запідозрили в отруєнні людей. ВІДЕО
За масове отруєння людей у Львові відповідатиме продавчиня в’яленої риби із ринку Привокзальний. На офіційному сайті Генпрокуратури Львівщини повідомили, що їй вже вручили повідомлення про підозру. За даними слідства жінка не лише продавала, а й готувала рибу. При цьому абсолютно не дотримувалась санітарних норм і не мала жодних документів на таке виробництво.
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