На Броварському шосе у Києві сталась потрійна ДТП із постраждалими. ВІДЕО

На Броварському шосе у Києві сталась потрійна ДТП із постраждалими. ВІДЕО

08:20 27.09.2017

На Броварському шосе у Києві сталася серйозна аварія за участі одразу трьох машин. Зіткнулися два легковики Рено, Шевроле та позашляховик Хюндай.

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