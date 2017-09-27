На Броварському шосе у Києві сталась потрійна ДТП із постраждалими. ВІДЕО
На Броварському шосе у Києві сталась потрійна ДТП із постраждалими. ВІДЕО
На Броварському шосе у Києві сталася серйозна аварія за участі одразу трьох машин. Зіткнулися два легковики Рено, Шевроле та позашляховик Хюндай.
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