ДТП за участі легковика, вантажівки та автобуса: 24 травмованих. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Жахлива аварія сталась на Харківщині, неподалік міста Ізюм. 24 людини травмовані, серед них шестеро дітей. Зіткнулись легковик ВАЗ, вантажівка та автобус. Аварія сталась близько шостої вечора, на мосту, який пролягає вздовж річки Сіверський Донець. У поліції зараз з’ясовують усі подробиці та причини ДТП. Поки підозрюють, що водій вантажівки допустив зіткнення. Однак в аварії зіграв роль не людський фактор, а скоріше несправність самого автомобіля.