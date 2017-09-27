У Києві під світлофором зіткнулись чотири автомобілі. Оновлено. ВІДЕО
У Києві під світлофором зіткнулись чотири автомобілі. Оновлено. ВІДЕО
На бульварі Перова сталась аварія за участі одразу чотирьох автівок. На щастя минулось без жертв.
|
27.09.2017 | 07:40
|
27.09.2017 | 07:20
|
27.09.2017 | 07:00
|
27.09.2017 | 06:45
|
27.09.2017 | 06:30
|
27.09.2017 | 06:22
|
27.09.2017 | 01:00
|
26.09.2017 | 23:15
|
26.09.2017 | 22:45
|
26.09.2017 | 22:15
|
26.09.2017 | 21:45
|
26.09.2017 | 21:15
|
26.09.2017 | 20:50
|
26.09.2017 | 20:40
|
26.09.2017 | 20:15
|
26.09.2017 | 17:00
-
- 1 з 853
- ››