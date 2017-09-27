Біля станції київського метро у ДТП втрапили шість автомобілів. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Поблизу станції метро Лісова у Києві в ДТП потрапило одразу шість автомобілів. Що цікаво, п’ятеро з водіїв усі як один переконували, що спровокував аварію водій «КАМАЗа». Він начебто проігнорував «Toyota», яка саме виїжджала із парковки на головну дорогу. Врізався їй у багажник, а вже після того на трасі розпочалася справжня катавасія. Детальніше, дивіться у сюжеті.