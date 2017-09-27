У Києві жінка знайшла свого колишнього чоловіка мертвим. ВІДЕО

У одному із приватних будинків столиці виявили мертвого чоловіка. Він вже два дні не телефонував і не відповідав на дзвінки своєї старенької матері, тож вона попросила колишню дружину сина глянути, як він там. Тільки-но жінка зайшла до літньої кухні – побачила на ліжку чоловіка. Той був мертвим. Більше дивіться у сюжеті.