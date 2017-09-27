На Київщині поліція викрила чергове гніздо розпусти. ВІДЕО

Затримання організованого злочинного угрупування, яке спеціалізувалось у реалізації широкого спектру сексуальних послуг – результат співпраці співробітників Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини, слідчих та працівників прокуратури Києво-Святошинського району, бійців полку поліції особливого призначення.

28-річна колишня повія з досвідом, родом із Київщини, для отримання «легких грошей» створила власну «бізнес-структуру». Через жорсткий кастинг набирала на роботу дівчат модельної зовнішності, які в подальшому надавали різноманітні сексуальні послуги жителям і гостям столиці та її області. Вартість їхніх послуг, як на притонах, так і на виїздах, складала від 1 200 до 3 000 гривень за годину.

Начальник Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Андрій Ткач повідомив, що оперативники одночасно провели 13 санкціонованих обшуків у м. Києві, Харкові, Рівному та Полтавській області. Вилучили: грошові кошти, комп’ютерну техніку, 2 одиниці вогнепальної зброї, банківські картки, блокноти зі списками клієнтів, графіки чергування дівчат, диспетчерів і водіїв-охоронців.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, підозрювана організаторка тричі змінювала анкетні дані, чим певною мірою ускладнювала процес документування. Крім того, вона створила диспетчерські офіси в різних регіонах України - в Харкові, Рівному та Кременчуці.

До обов’язків диспетчерів входило створення клієнтської бази та постійне її оновлення. Допомагав функціонуванню її злочинного бізнесу 31-річний колишній спортсмен із Запоріжжя. Він забезпечував безпеку дівчатам, був відповідальним за дисципліну в колективі та касу. За рекламу сексуальних послуг відповідала 28-річна уродженка м. Рівне, яка займалась розробкою сайту, постійним оновленням фото дівчат і створенням їх портфоліо.

Наразі тривають слідчі дії. Усіх 5 учасників злочинної групи затримано.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області