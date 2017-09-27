Вибухи в Калинівці. 30 тисяч людей евакуйовано. ВІДЕО
Вибухи в Калинівці. 30 тисяч людей евакуйовано. ВІДЕО
У місті Калинівка на Вінниччині досі лунають вибухи боєприпасів. Там, в ніч на 27 вересня сталась пожежа на складах зі снарядами. Відтоді один за одним почали вибухати боєприпаси. Влада оголосила евакуацію людей. І вже зранку у ДСНС прозвітували – 30 тисяч місцевих жителів вдалося евакуювати з міста.
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