Вибухи в Калинівці. 30 тисяч людей евакуйовано. ВІДЕО

У місті Калинівка на Вінниччині досі лунають вибухи боєприпасів. Там, в ніч на 27 вересня сталась пожежа на складах зі снарядами. Відтоді один за одним почали вибухати боєприпаси. Влада оголосила евакуацію людей. І вже зранку у ДСНС прозвітували – 30 тисяч місцевих жителів вдалося евакуювати з міста.