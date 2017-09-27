У Києві поліцейські застосували газ до протестувальників. ВІДЕО

Жахи на вулиці Ревуцького у столиці продовжуються. Тут місцеві жителі вже не один місяць протестують проти будівництва чергової АЗС. Кажуть – вона порушує низку вимог, зокрема надто близько розташована до житлових будинків. Люди привернули увагу навіть мера Києва. Той пообіцяв розібратися. Поки ж містяни примирилися із територією, на яку власник АЗС ніби то має всі дозволи. А поза нею висадили дерева. Однак вони не встигли навіть як слід прийнятися, як працівники забудовника взялися виривати їх екскаваторами. Пояснюють – тут за їхніми планами має бути виїзд із АЗС. Люди знову вийшли на протест. Детальніше у сюжеті.