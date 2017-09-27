У Києві після ДТП на перехресті машина збила пішохода на тротуарі. ВІДЕО
У Києві після ДТП на перехресті машина збила пішохода на тротуарі. ВІДЕО
Серйозна автопригода сталася на проспекті Миру У Києві. В ДТП потрапили дві машини Лексус і Хюндай.
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