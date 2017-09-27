Досить нас вбивати! - велосипедисти вимагають створити безпечну інфраструктуру. ВІДЕО

Досить нас вбивати! – з таким гаслом під стінами Київської міської держадміністрації зібралися велосипедисти зі столиці. У руках плакати, а ще білі квіти та свічки. Кажуть – лише за останні дні сталася одразу кілька ДТП, у яких загинули велосипедисти. Це підштовхнуло їхню спільноту до активних дій. Більше дивіться у сюжеті.