В Тернополі два автомобілі ледве не позбивали пішоходів. ВІДЕО

В Тернополі на перетині вулиці Руської та бульвару Шевченка не розминулися «BMW» та «Peugeot». Машини зіштовхнулися лоб в лоб, і їх відкинуло прямо на тротуар. Лише дивом під колеса не потрапили перехожі. Водій «BMW» не постраждав, а от кермувальника «Peugeot» госпіталізували.

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