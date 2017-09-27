В Тернополі два автомобілі ледве не позбивали пішоходів. ВІДЕО
В Тернополі два автомобілі ледве не позбивали пішоходів. ВІДЕО
В Тернополі на перетині вулиці Руської та бульвару Шевченка не розминулися «BMW» та «Peugeot». Машини зіштовхнулися лоб в лоб, і їх відкинуло прямо на тротуар. Лише дивом під колеса не потрапили перехожі. Водій «BMW» не постраждав, а от кермувальника «Peugeot» госпіталізували.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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