Скандальна реклама «Apple» з російським «кіборгом» обурила українців. ВІДЕО
Скандальна реклама «Apple» з російським «кіборгом» обурила українців. ВІДЕО
Рекламний ролик «Apple» з російським «кіборгом» в Україні викликав шквал обурення! Для нас – українців - неприйнятним стало те, що росіянин на весь світ себе назвав кіборгом. Реакцією на рекламний ролик став флешмоб у соціальних мережах #Apple_stop_propaganda. Аби бути більш переконливими, та, врешті-решт, вплинути на ситуацію, громадські активісти відзняли відео звернення під назвою «Dear Apple - Ukrainian Cyborgs». І от вже є реакція. Відгукнувся посол України у Сполучених штатах Америки Валерій Чалий. Він пообіцяв, що будуть добиватися правди.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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