У Києві презентували фільм про жінок на війні. ВІДЕО
У Києві презентували фільм про жінок на війні. ВІДЕО
У Києві презентували фільм «Невидимий батальйон» - першу документальну кінострічку про жінок на війні. Це шість історій про тих, хто пройшов АТО.
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