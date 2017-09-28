У Полтаві від вогню пожежні врятували двох дітей та жінку. ВІДЕО
У Полтаві від вогню пожежні врятували двох дітей та жінку. ВІДЕО
Дим огорнув увесь під’їзд. Бійці ДСНС гасили пожежу у масках. Напруження зростало з кожною хвилиною. Тож рятувальник виносить її на плечах. З пожежею боролися 10 бійців ДСНС.
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