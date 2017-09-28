На Луганщині п’яний підліток вбив чоловіка. ВІДЕО

На Луганщині п’яний підліток вбив чоловіка. ВІДЕО

07:40 28.09.2017

На Луганщині п’яний підліток жорстоко вбив свого знайомого. Сімнадцятирічний хлопець спочатку знущався, бив, а потім у розпалі гніву зарізав п’ятдесяти дворічного чоловіка. У Національні поліції України проаналізували ситуацію з дитячою злочинністю. Кажуть, - на кожен третій злочин дитина йде … саме у стані алкогольного сп’яніння. Подробиці у сюжеті. 

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