На Луганщині п’яний підліток вбив чоловіка. ВІДЕО

На Луганщині п’яний підліток жорстоко вбив свого знайомого. Сімнадцятирічний хлопець спочатку знущався, бив, а потім у розпалі гніву зарізав п’ятдесяти дворічного чоловіка. У Національні поліції України проаналізували ситуацію з дитячою злочинністю. Кажуть, - на кожен третій злочин дитина йде … саме у стані алкогольного сп’яніння. Подробиці у сюжеті.