На Луганщині п’яний підліток вбив чоловіка. ВІДЕО
На Луганщині п’яний підліток вбив чоловіка. ВІДЕО
На Луганщині п’яний підліток жорстоко вбив свого знайомого. Сімнадцятирічний хлопець спочатку знущався, бив, а потім у розпалі гніву зарізав п’ятдесяти дворічного чоловіка. У Національні поліції України проаналізували ситуацію з дитячою злочинністю. Кажуть, - на кожен третій злочин дитина йде … саме у стані алкогольного сп’яніння. Подробиці у сюжеті.
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