У Києві водій «Daewoo» спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО
У Києві водій «Daewoo» спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО
На вулиці Заболотного в Києві трапилася масштабна ДТП лише через те, що один із водіїв вирішив розвернутися прямо посеред жвавої траси. За попередньою версією в напрямку музею Пирогово у крайній лівій смузі їхали легковики «Daсia» та «Skoda». В попутному напрямку, але в крайній правій смузі рухався «Daewoo». В якийсь момент водій останньої машини вирішив розвернутися прямо посеред дороги. Чому він проігнорував інший транспорт не відомо, адже інші учасники ДТП переконані, що вони їхали доволі щільно і близько до «Daewoo». Шансів проскочити у того, практично, не було жодних. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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