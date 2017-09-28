У Києві водій «Daewoo» спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО

На вулиці Заболотного в Києві трапилася масштабна ДТП лише через те, що один із водіїв вирішив розвернутися прямо посеред жвавої траси. За попередньою версією в напрямку музею Пирогово у крайній лівій смузі їхали легковики «Daсia» та «Skoda». В попутному напрямку, але в крайній правій смузі рухався «Daewoo». В якийсь момент водій останньої машини вирішив розвернутися прямо посеред дороги. Чому він проігнорував інший транспорт не відомо, адже інші учасники ДТП переконані, що вони їхали доволі щільно і близько до «Daewoo». Шансів проскочити у того, практично, не було жодних. Детальніше, дивіться у сюжеті.