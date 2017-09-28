У центрі Києва під час ДТП не розминулися дві іномарки. ВІДЕО

На столичному перехресті вулиці Семена Петлюри та проспекту Тараса Шевченка не розминулися «Chevrolet» та КІА. Хтось із водіїв, кажуть поліцейські, проігнорував сигнал світлофора. Власник «Chevrolet» запевняв, що він їхав не швидко та і його світлофор показував, начебто, зелене світло. Водій КІА взагалі відмовився спілкуватися із журналістами. Поліцейські ж кажуть, що були свідки, які зняли момент зіткнення на камеру телефона. Це відео згодом долучать до матеріалів справи.