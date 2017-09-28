У центрі Києва під час ДТП не розминулися дві іномарки. ВІДЕО

У центрі Києва під час ДТП не розминулися дві іномарки. ВІДЕО

06:30 28.09.2017

На столичному перехресті вулиці Семена Петлюри та проспекту Тараса Шевченка не розминулися «Chevrolet» та КІА. Хтось із водіїв, кажуть поліцейські, проігнорував сигнал світлофора. Власник «Chevrolet» запевняв, що він їхав не швидко та і його світлофор показував, начебто, зелене світло. Водій КІА взагалі відмовився спілкуватися із журналістами. Поліцейські ж кажуть, що були свідки, які зняли момент зіткнення на камеру телефона. Це відео згодом долучать до матеріалів справи. 

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