У Харкові затримано організатора фальшивого пункту обміну валют. ВІДЕО

Як зазначила прес-офіцер Основ'янського відділу поліції Ольга Терещук, слідчими встановлено, що 30-річний харків’янин за фальшивими документами орендував приміщення, яке обладнав як пункт обміну валют.

Після чого розмістив об’яву на Інтернет-сайті про обмін валют з гривень на долари США за курсом 25,73 гривень та вказав контактний номер телефону.

Через деякий час йому подзвонив незнайомий чоловік та домовився з ним про обмін грошових коштів в сумі 514600 гривень на 20 000 доларів США. При особистій зустрічі підозрюваний, під виглядом робітника пункту обміну валют, через віконце, що встановлено у двері даного приміщенні, прийняв від потерпілого гроші та непомітно залишив приміщення через задні двері.

Як розповів начальник Основ'янського відділу поліції Ігор Колінко, в ході проведення розшукових заходів оперативники відділу затримали 30-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєному.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області