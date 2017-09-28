У Києві поліція викрила чоловіка, який таємно виготовляв набої. ВІДЕО

Виготовлення патронів до різного виду зброї чоловік організував у себе на дачі.

Окрім кількох сотень набоїв, правоохоронці вилучили у нього пристрій для виробництва патронів, гільзи, 5 кілограмів пороху, пістолет та гвинтівку із глушником.

Під час відпрацювання оперативної інформації правоохоронці Дніпровського управління поліції зупинили автомобіль 41-річного місцевого мешканця. У ході перевірки документів та огляду салону «ВАЗ 2121» поліцейські виявили та вилучили предмет, схожий на пістолет іноземного виробництва калібру 9 мм, із трьома магазинами до нього, глушник та 56 набоїв відповідного калібру.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, виявлені предмети правоохоронці направили на експертизу, а чоловіка доставили до районного управління поліції. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та постановили провести санкціонований обшук за місцем проживання киянина.

«У підвальному приміщенні будинку, де мешкав чоловік, ми знайшли пристрій для виготовлення набоїв та обладнане місце для відстрілу патронів. Далі ми поїхали на його дачу, яка знаходиться у Оболонському районі столиці. Після огляду будинку вилучили гільз до готових патронів різного калібру, зброю, а також незареєстрований карабін і п’ять кілограмів пороху», - зазначив Андрій Крищенко.

Правоохоронцям киянин сказав, що займався виготовленням набоїв… для потреб захисників у зоні проведення АТО. Поліцейські це пояснення перевіряють та відпрацьовують оперативну інформацію щодо використання боєприпасів при скоєнні злочинів.

«Вилучені предмети направлені на експертизу. Слідчі за погодженням із процесуальним керівником клопотали про арешт чоловіка, але суд відпустив його під особисте зобов’язання. Досудове розслідування розпочате за статтею 263 Кримінального кодексу України триває», - додав Андрій Крищенко.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві