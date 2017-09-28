У Запоріжжі СБУ затримала пропагандиста теругруповання «ДНР». ВІДЕО

У Запоріжжі СБУ затримала пропагандиста теругруповання «ДНР». ВІДЕО

16:20 28.09.2017

Співробітники Служби безпеки України затримали у Запоріжжі пропагандиста терористичної організації «ДНР».

Правоохоронці встановили, що мешканець Запоріжжя протягом 2014-2016 років працював у так званому «комітеті соціальних комунікацій «ДНР». Він готував та розміщував на сепаратистських інтернет-ресурсах матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності й недоторканості кордонів України, провокував розпалювання міжнаціональної ворожнечі. За інформацією спецслужби, агітатор отримував завдання та погоджував антиукраїнські матеріали безпосередньо з кураторами із РФ, які фінансували сепаратистські веб-ресурси.

Оперативники СБ України задокументували, що зловмисник після «творчої паузи» отримав завдання повернутися до Запоріжжя для організації замовленої Кремлем інформаційної компанії проти нашої країни. Пропагандист, зокрема, планував підібрати за гроші «масовку» для проведення в області фейкових акцій протесту.

Співробітники спецслужби затримали пропагандиста відразу після повернення до рідного міста. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та носії інформації із доказами підготовки і розповсюдження антиукраїнських матеріалів та участі у незаконному референдумі. У пропагандиста також виявлено «резюме» для працевлаштування на роботу у проросійських та сепаратистських медіа.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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