На Закарпатті прикордонники затримали банду "водолазів"-контрабандистів

На Закарпатті прикордонники затримали банду "водолазів"-контрабандистів

19:30 28.09.2017

Близько 05-ї години ранку, прикордонники Мукачівського загону завадили переправленню через кордон великої партії тютюнових виробів.

Під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, по якій проходить державний кордон з Румунією, прикордонний наряд відділу «Солотвино» побачив мікроавтобус «Mercedes Sprinter», з якого групою людей здійснювалось вивантаження великої кількості пакунків замотаних у поліетиленові пакети.

Майже усі особи були одягнені у гідрокостюми. Побачивши прикордонників «водолази» покинули автомобіль і 30 пакунків контрабандних сигарет  та вдались до втечі. Двох чоловіків прикордонний наряд затримав.

Порушників та сигарети доставлено до прикордонного підрозділу. Тривають заходи по встановленню усіх причетних до незаконної оборудки осіб та повного перерахунок виявленого контрабандного тютюну.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві поліція викрила чоловіка, який таємно виготовляв набої. ВІДЕО
У Києві поліція викрила чоловіка, який таємно виготовляв набої. ВІДЕО
28.09.2017 | 17:00
У Запоріжжі СБУ затримала пропагандиста теругруповання «ДНР». ВІДЕО
У Запоріжжі СБУ затримала пропагандиста теругруповання «ДНР». ВІДЕО
28.09.2017 | 16:20
У Харкові затримано організатора фальшивого пункту обміну валют. ВІДЕО
У Харкові затримано організатора фальшивого пункту обміну валют. ВІДЕО
28.09.2017 | 16:00
На Луганщині п’яний підліток вбив чоловіка. ВІДЕО
На Луганщині п’яний підліток вбив чоловіка. ВІДЕО
28.09.2017 | 07:40
У Полтаві від вогню пожежні врятували двох дітей та жінку. ВІДЕО
У Полтаві від вогню пожежні врятували двох дітей та жінку. ВІДЕО
28.09.2017 | 07:20
На Київщині поліцейські викрили організаторів секс-бізнесу. ВІДЕО
На Київщині поліцейські викрили організаторів секс-бізнесу. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
28.09.2017 | 07:00
У Києві водій «Daewoo» спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО
28.09.2017 | 06:45
У центрі Києва під час ДТП не розминулися дві іномарки. ВІДЕО
28.09.2017 | 06:30
У Києві презентували фільм про жінок на війні. ВІДЕО
У Києві презентували фільм про жінок на війні. ВІДЕО
27.09.2017 | 23:15
Скандальна реклама «Apple» з російським «кіборгом» обурила українців. ВІДЕО
Скандальна реклама «Apple» з російським «кіборгом» обурила українців. ВІДЕО
27.09.2017 | 22:45
В Тернополі два автомобілі ледве не позбивали пішоходів. ВІДЕО
В Тернополі два автомобілі ледве не позбивали пішоходів. ВІДЕО
27.09.2017 | 22:15
В СБУ можуть помилувати охоронця бойовиків. ВІДЕО
В СБУ можуть помилувати охоронця бойовиків. ВІДЕО
27.09.2017 | 21:45
Досить нас вбивати! - велосипедисти вимагають створити безпечну інфраструктуру. ВІДЕО
Досить нас вбивати! - велосипедисти вимагають створити безпечну інфраструктуру. ВІДЕО
27.09.2017 | 21:15
У Києві після ДТП на перехресті машина збила пішохода на тротуарі. ВІДЕО
У Києві після ДТП на перехресті машина збила пішохода на тротуарі. ВІДЕО
27.09.2017 | 20:45
У Києві поліцейські застосували газ до протестувальників. ВІДЕО
У Києві поліцейські застосували газ до протестувальників. ВІДЕО
27.09.2017 | 20:20
Вибухи в Калинівці. 30 тисяч людей евакуйовано. ВІДЕО
Вибухи в Калинівці. 30 тисяч людей евакуйовано. ВІДЕО
27.09.2017 | 20:10

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.