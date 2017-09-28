На Закарпатті прикордонники затримали банду "водолазів"-контрабандистів

Близько 05-ї години ранку, прикордонники Мукачівського загону завадили переправленню через кордон великої партії тютюнових виробів.

Під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, по якій проходить державний кордон з Румунією, прикордонний наряд відділу «Солотвино» побачив мікроавтобус «Mercedes Sprinter», з якого групою людей здійснювалось вивантаження великої кількості пакунків замотаних у поліетиленові пакети.

Майже усі особи були одягнені у гідрокостюми. Побачивши прикордонників «водолази» покинули автомобіль і 30 пакунків контрабандних сигарет та вдались до втечі. Двох чоловіків прикордонний наряд затримав.

Порушників та сигарети доставлено до прикордонного підрозділу. Тривають заходи по встановленню усіх причетних до незаконної оборудки осіб та повного перерахунок виявленого контрабандного тютюну.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України