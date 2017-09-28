Троє дітей у Житомирі потрапили під колеса машини. ВІДЕО

Троє дітей у Житомирі потрапили під колеса машини. ВІДЕО

20:20 28.09.2017

В Житомирі, о пів на сьому вечора водій Фольквагена на нерегульованому пішоходному переході наїхав на трьох дітей. Неповнолітні саме переходили вулицю. Одному хлопцю 13 років, ще двом по 12. Діти отримали серйозні травми, їх госпіталізували до лікарні. Та це не єдина аварія, що сталася на Житомирщині. Приблизно через півтори години, о восьмій вечора стався ще один наїзд дитину.

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