У Києві водій порушив правила і сам опинився у лікарні. ВІДЕО
У Києві водій порушив правила і сам опинився у лікарні. ВІДЕО
Аварія сталася на Повітрофлоцьому проспекті вдень. Зіштовхнулися Санг Йонг та Опель.
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