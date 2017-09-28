У Сумах троє молодиків викрали людину. ВІДЕО

Троє молодиків вдерлися до квартири свого приятеля та скрутили його. Зв’язали руки, ноги, кинули до багажного відділення автівки та відвезли в Макдональдз. Це історія про те, як троє хлопців вітали свого друга з Днем народження. Вирішили пожартувати, розіграли викрадення, але зрозуміли жарт не всі. Жінка, яка помітила людину в багажнику, не роздумуючи подзвонила в поліцію.

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