В інтернеті оголосили війну наркоторгівлі. ВІДЕО
В інтернеті оголосили війну наркоторгівлі. ВІДЕО
Все більш відомим стає своєрідний рух під назвою «Нацдруг» або як вони себе ще називають «Наркокаратель». Молоді люди створили сторінку у Facebook і навіть окремий сайт. Там вони розмістили свій проморолик та пояснили, що вважають своїм обов’язком покласти край наркоторгівлі. При цьому запевнили, що безпощадно викорінюватимуть це зло. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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