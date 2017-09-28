У Калинівці сотні небайдужих рятували постраждалих. Подробиці евакуації. ВІДЕО
У Калинівці сотні небайдужих рятували постраждалих. Подробиці евакуації. ВІДЕО
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Форвард київського «Динамо» Артем Кравець подарував пологовому будинку необхідне медичне обладнання.
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